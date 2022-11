Imago/NurPhoto

Ein Anblick den fast kein New-York-Tourist missen möchte: Die Skyline von Manhattan vom Wasser aus.

Nach einem drastischen Einbruch der Besucherzahlen in der Corona-Pandemie rechnet die Megametropole New York mit einer schnelleren Erholung als zunächst gedacht.

Noch in diesem Jahr könnten wohl 56,4 Mio. Besucher in der Stadt gezählt werden, sagte Fred Dix