Ein Deutscher ist auf Mallorca vor den Augen seines elfjährigen Sohnes ertrunken. Der 54 Jahre alte Tourist sei am Dienstagnachmittag beim Schwimmen in der Cala Romántica in Manacor im Osten der spanischen Urlaubsinsel offenbar von einer starken Strömung

Login für Abonnenten Jetzt Angebot wählen und weiterlesen! 1 Monat 5 € danach 18 € / mtl.

13 € sparen 12 Monate 99 € nur für kurze Zeit

120 € sparen 24 Monate 179 € größter Preisvorteil

259 € sparen fvw|TravelTalk Digital Vollzugriff auf fvw.de inkl. E-Paper

PepXpress-Ausweis für 2 Jahre kostenlos

Ermäßigungen bei allen Events