FVW Medien/HMJ

Außen Bauhaus, innen Passivhaus: Das Hotel Marcel in New Haven (Connecticut) schickt sich an, das nachhaltigste Hotel der USA zu werden.

Wohin steuert Neuengland touristisch? Dieser Frage gingen US-Touristiker und Veranstalter aus wichtigen Quellmärkten beim Discover New England Summit in Boston nach. Auffällig: Das Interesse an deutschen Besuchern ist größer denn je.

Discover New England (DNE) blickt auf eine ähnlich schwierige Zeit zurück wie andere US-Regionen: Pandemiebedingt brachen die Besucherzahlen