Steve Simonsen Photography

Großer Auftritt beim IPW: Die US Virgin Islands wollen "mehr als nur ein Kreuzfahrtziel" sein und werben mit neuen Top-Hotels, darunter nach 350 Mio. Dollar teurem Umbau das Westin Beach Resort und The Seaborn at Frenchman's Reef.

Der US-Tourismus ist mächtig in Bewegung: Bei der Fachmesse IPW in Orlando gab es aus den amerikanischen Städten und Reiseregionen viele Neuigkeiten, spannende Aussagen und wichtige Erkenntnisse. Übrigens: Noch mehr Amerika gibt es beim Wissenstag USA am 23. Ju