Thailand will geimpften Urlaubern zum Juli wieder quarantänefreies Reisen auf die beliebte Insel Phuket ermöglichen.

Der Plan soll noch am heutigen Freitag bei einem Treffen des Zentrums für wirtschaftliche Situationsverwaltung (CESA) unter Leitung von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha abgesegnet werden und könnte als Modell für andere beliebte Urlaubsregionen des südostasiatischen Landes gelten, zitierte "Bangkok Post" Vize-Regierungschef Supattanapong Punmeechaow.Zuvor hätten die Behörden und der Privatsektor der Insel einen detaillierten Plan zur Wiedereröffnung vorgelegt. Voraussetzung sei aber, dass bis Juli 70 Prozent der lokalen Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft seien, um eine Herdenimmunität zu erreichen, hieß es. Für Touristen würde dann zur Einreise ein Impfpass reichen, in dem die erfolgte Corona-Impfung verzeichnet ist.Jedoch sollen Einreisende weiterhin einen PCR-Test bei der Ankunft am Flughafen machen und eine App zur Kontaktverfolgung auf Phuket herunterladen. Etwas später könnten auch andere Urlaubsgebiete wieunddem Modell folgen, schrieb die "The Nation Thailand".Das auch bei Deutschen beliebte Urlaubsland ist bislang vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise gekommen: In Thailand wurden weniger als 28.400 Fälle registriert, 92 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.