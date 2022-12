Mehr dazu

Die Jury

Der "CT-Award für Völkerverständigung – Über Grenzen gehen" wird am 18. Januar 2023 erstmals auf der Reisemesse CMT in Stuttgart verliehen. Der Jury gehören an: Petra Thomas (Geschäftsführerin Forum Anders Reisen), Bente Grimm (Leiterin Touristische Mobilitätsforschung beim NIT), Marco Giraldo (Geschäftsführer des Beratungsunternehmens für Nachhaltigkeit Tourcert), Günter Ihlau (Vorsitzender des Arbeitskreises Kulturtourismus im DRV), Guido von Vacano (Bereichsleiter Messe Stuttgart) und Klaus Hildebrandt (Chefredakteur fvw|TravelTalk).