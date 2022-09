Taiwan verbindet Naturerlebnisse mit fernöstlicher Kultur.

Nach Japan und Korea macht es ein weiteres fernöstliches Land seinen Besucherinnen und Besuchern leichter: Mit Wirkung zum 12. September 2022 hebt die Inselrepublik Taiwan die zu Corona eingeführte Visumpflicht wieder auf.

Diesen Schritt gab nun das Seuchenbekämpfungszentrum Central Epidemic Command Center (CECC) bekannt. Demzufolge gilt die Visumbefreiung vom 12. September 2022 an für Staatsangehörige der europäischen Länder, der Vereinigten Staaten, Kanadas, Neuseelands, Australiens und der diplomatischen Verbündeten Taiwans. Damit sind die Staaten gemeint, welche Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen und offizielle diplomatische Kontakte pflegen.Wie es von Seiten des CECC verlautet, will man auf diese Weise "den internationalen Trends gerecht werden und ein Gleichgewicht zwischen den Erfordernissen der Seuchenvorbeugung und der Förderung wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten herstellen". Keinesfalls sei der Schritt jedoch in Stein gemeißelt. Alle Grenzmaßnahmen und einschlägigen Maßnahmen zur Epidemie-Prävention würden je nach Entwicklung der Pandemiesituation laufend angepasst.Touristische Gruppenreisen sind allerdings nach wie vor nicht möglich.Weiterhin gilt, dass alle Taiwan-Reisenden sich ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder Herkunftsland nach Einreise drei Tage in Isolation zu begeben haben mit anschließenden vier Tagen verschärfter Selbstkontrolle. Hier ist bei notwendigem Verlassen der Unterkunft ein Schnelltest erforderlich, Kontakte sollen auf ein Mindestmaß reduziert werden.Ansonsten hat die Quarantäne in einer von der Regierung bestimmten Quarantäneunterkunft (Hotel) zu erfolgen. Die Isolation im Quarantänehotel muss in einem Einzelzimmer erfolgen. Die Kosten sowohl für anfallende Covid-19-Tests als auch einer eventuellen Covid-19-Behandlung muss der Reisende tragen.Direkt nach der Einreise am Flughafen ist zwingend ein weiterer PCR-Test erforderlich. Der Test wird durch das Flughafenpersonal organisiert.