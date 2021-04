Indien – hier das Taj Mahal – leidet derzeit extrem unter der dortigen Virusmutation.

Im Umgang mit der Corona-Variante B.1.617 aus Indien steuert die Bundesregierung nach. Einreisen aus Indien sind jetzt nur noch in wenigen, eng begrenzten Ausnahmefällen erlaubt.

Die Bundesregierung stuft nun auch Indien als sogenanntes Mutations- beziehungsweise Virusvarianten-Gebiet ein. Das heißt, dass Einreisen aus dem Land nach Deutschland so gut wie nicht mehr möglich sind. Fluggesellschaften dürfen keine indischen Gäste nach Deutschland bringen.Der Status als Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko (Virusvarianten-Gebiet) tritt am heutigen Montag (26. April) in Kraft. Damit besteht per sofort ein Beförderungsverbot im grenzüberschreitenden Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- und Flugverkehr für Personen aus Indien nach Deutschland.Ausgenommen sind lediglich zurückreisende Deutsche. Sie müssen durch die Coronavirus-Einreiseverordnung neben der bestehenden Anmeldepflicht den Nachweis eines negativen Covid-19-Tests in deutscher oder englischer Sprache mitführen (Beim Check-in/Boarding). Anschließend müssen sie sich für 14 Tage – in Selbstisolierung begeben. Die Möglichkeit, durch einen Test die Quarantäne zu verkürzen, besteht nicht."Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden", hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits am Wochenende gesagt. Gestoppt werden nicht nur Nonstop-Flüge aus Indien, sondern nach den Plänen der Bundesregierung auch Umsteigedienste über Flughäfen in den Staaten am Persischen Golf und der Türkei.Nach dpa-Informationen hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zuvor eingeschaltet und zur Vorsicht aufgerufen – nachdem Indien nach einer entsprechenden Einschätzung des Robert-Koch-Instituts zwar als Hochrisikogebiet, jedoch noch nicht als Virusvariantengebiet eingestuft worden war.Die indische Corona-Variante B.1.617 steht bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Beobachtung. In Deutschland ist diese Variante bislang kaum aufgetreten. Stand Freitag soll sie bundesweit in 25 Fällen nachgewiesen worden sein. Als Virusvarianten-Gebiet sind derzeit unter anderemundausgewiesen, wo jeweils als besorgniserregend eingestufte Varianten des Coronavirus kursieren.In Indien hat es den fünften Tag in Folge einen weltweiten Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gegeben. Es wurden 352 991 Fälle in den vergangenen 24 Stunden gemeldet, wie Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Montag zeigten. Demnach starben 2812 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus. Die Dunkelziffern dürften in dem Land deutlich höher liegen. Die Lage in Indien verschärft sich weiter, weil in vielen Krankenhäusern der medizinische Sauerstoff ausgeht.Bereits vergangene Woche war Indien zum Hochrisikogebiet erklärt worden.