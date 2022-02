Positiver Blick nach vorn: Fatima Blanco (Tourismus Andalusien), Moderator Klaus Hildebrandt (fvw|TravelTalk), Fulya Durgut (türkische Botschaft) und Andreas Metaxas (Creta Maris).

Zu Ostern dürfte der Tourismus rund ums Mittelmeer durchstarten. Darin waren sich Vertreter aus Griechenland, Spanien und der Türkei im Rahmen einer Diskussionsrunde auf den virtuellen Counter Days einig.

Türkei engagiert sich für mehr nachhaltigen Tourismus

Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, die Anzeichen für eine gute Sommersaison 2022 sind da. Darüber berichteten einhellig drei Branchenvertreter aus Griechenland, Spanien und der Türkei im Rahmen der Diskussionsrunde "Reiselust oder Reisefrust – wie sind die Erwartungen für die kommende Saison?" auf den virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk."Die Menschen wollen raus, sie wollen reisen", sagte Andreas Metaxas, Chef der griechischen Metaxa Hospitality Group, die unter anderem die Hotels Creta Maris und TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta betreibt. Das spiegele sich in den aktuellen Buchungszahlen seiner drei Häuser wieder. Dass 2022 ein gutes Jahr für den griechischen Tourismus werden kann, darauf deuten auch die Flugkapazitäten aus Deutschland hin. Denn die liegen gut 25 Prozent über denen des Vorjahres – und auch 2021 hat Griechenland trotz Corona-Krise schon besser abgeschnitten als andere Mittelmeeranrainer.Optimistisch zeigte sich auch Fulya Durgut von der türkischen Botschaft aus Berlin. Nachdem 2021 schon wieder gut drei Millionen deutsche Urlauber in der Türkei waren, könnte man in diesem Jahr durchaus wieder das Vorkrisenniveau erreichen, zeigte sich die Botschaftsrätin optimistisch – das wären immerhin mehr als fünf Millionen Gäste aus der Bundesrepublik.Das Geschäft dürfte dabei zu Ostern so richtig anziehen – und damit deutlich früher als im vergangenen Jahr, davon zeigte sich Fatima Blanco von Tourism Andaluz überzeugt, die sich, wie auch Andreas Metaxas über ein wachsendes Flugangebot freut. So hat zum Beispiel Condor angekündigt, im Sommer zusätzlich von Frankfurt und Düsseldorf nach Malaga zu fliegen.Zusätzlichen Schub für die Nachfrage erhoffen sich die drei Branchenvertreter insbesondere durch die abebbende Corona-Pandemie und die sinkenden Infektionszahlen. Zumal damit auch vielerorts die Reise- und Sicherheitsvorgaben gelockert werden, zumindest nicht mehr obligatorisch sind. So müssen schon jetzt in Andalusien im Freien keine Masken mehr getragen werden. Zum 1. März könnte die Maskenpflicht auch in Innenräumen fallen, so Andalusiens-Tourismusvertreterin Blanco.Die Destinationen jedenfalls sind bereit, wieder an die früheren Erfolgsgeschichten anzuknüpfen. Dabei setzt man auch auf Produkte abseits der klassischen Sun-and-Beach-Angebote. Die Türkei zum Beispiel will verstärkt auch Reisen entlang der Oliven- und Weinrouten promoten. Auch Aktivreisen sollen mehr in den Fokus rücken. Dazu wurde unter anderem eine Kooperation mit dem Bund Deutscher Radfahrer gestartet, erste Velo-Routen wurden bereits zertifiziert.Vor einem allzu sorglosen Optimismus der Branche warnte allerdings Andreas Metaxa. Zwar verzeichne auch er deutlich höhere Buchungen als 2021, doch das sage noch nichts aus. Der Tourismus reagiere sensibel auf Krisen aller Art. Daher hoffe er, dass die jetzt aufflammenden politischen Konflikte in Europa die Nachfrage nicht wieder dämpften.