ST/Michael Damböck

Flagge zeigen im wichtigsten Quellmarkt Baden-Württemberg: Vier Monate lang schlägt die Schweiz ihre Zelte mitten in Stuttgart auf – inklusive Lounge und persönlicher Reiseberatung.

Die Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt erleben: Diese Gelegenheit bietet vom 1. Juli an das Pop-up House of Switzerland in Stuttgart. Unterhaltung