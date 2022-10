"Der Name ist Israel. Staat Israel." Mit dieser Anspielung auf den bekannten 007-Spruch "Mein Name ist Bond, James Bond" hat Israels Tourismusminister Joel Raswosow ein kurzes Twitter-Video von sich kommentiert.

"Der Name ist Israel. Staat Israel." Mit dieser Anspielung auf den bekannten 007-Spruch "Mein Name ist Bond, James Bond" hat Israels Tourismusminister Joel Raswosow ein kurzes Twitter-Video von sich kommentiert. In der Langversion des Clips, mit dem Raswosow für Reis