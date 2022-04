Auf der Reisemesse BIT in Mailand unterzeichnen Enit und Netflix eine Absichtserklärung über die Stärkung des Tourismus in Italien.

Das italienische Tourismusbüro Enit und Netflix wollen mit Spielfilmen und Serien den Tourismus in Italien stärken. Beiträge sollen daher häufiger in dem Land gedreht werden.

Tourismusbüro Italien-Werbung will neue Wege gehen

Ob Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, Donna Leon oder Rote Rosen: Wie sehr Fernsehserien zur Stärkung des Tourismus in einer Destination beitragen, zeigen Beispiele wie diese. TV-Zuschauer wollen selbst in die Orte reisen, in denen ihre Lieblingsserie gedreht wurde.Diesen Effekt will sich auch das italienische Tourismusbüro Enit zunutze machen. Auf der Reisemesse BIT in Mailand haben Enit-Managerin Roberta Garibaldi und Tinny Andreatta, Vizepräsident für italienische Serien bei Netflix, eine Vereinbarung unterzeichnet mit dem Ziel, mehr Sendungen in Italien zu drehen und somit den Tourismus im Land zu fördern.Zuvor haben die beiden Parteien eine Studie vorgenommen, welche den Einfluss von Filmen und Fernsehserien auf die Wahrnehmung und Wahl Italiens als Reiseziel untersucht hat. Ziel sei es nun, bei den Fernsehzuschauern verstärkt für eine positive Wahrnehmung der "Marke" Italien zu sorgen, indem "ein Bewusstsein für den kulturellen Reichtum des Landes und den Lebensstil der Menschen" geschaffen werde, wie es heißt.Gemeinsam wolle man an Projekten arbeiten, um die Anziehungskraft italienischer Reiseziele, insbesondere der weniger bekannten, beim internationalen Publikum zu erhöhen. Die Absichtserklärung sieht auch die Einrichtung eines speziellen Teams vor.Die auf der BIT vorgestellte Studie zeigt, dass Filme und Fernsehserien eine treibende Kraft für das Image Italiens in der Welt sind und das Potenzial haben, mehr Urlauber in das südeuropäische Land zu holen. Die Studie, die in Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Spanien und den USA durchgeführt wurde, habe ergeben, dass Personen, die in Italien gedrehte Serien gesehen hätten, das Land mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit als ihr nächstes Reiseziel in Betracht zögen als Personen, die diese Serien nicht kennen.Dies gelte auch für Personen, die Italien noch nie besucht hätten. Insgesamt erklärten 87 Prozent der Befragten, die italienische Filme gesehen haben, dass sie an einer Reise in das Land Interesse hätten – im Vergleich zu 67 Prozent, die keine "Made in Italy"-Inhalte verfolgten. Die Aspekte Italiens, die von den Zuschauern am meisten geschätzt wurden, waren Geschichte, Küche und Kultur.Die Reisemesse BIT, die nach der virtuellen Version 2021 wieder in Präsenz in Mailand stattfindet, dürfte in diesem Jahr einen Besucherrekord erzielen: Die Hallen sind (über-)voll, die Aussteller zeigen sich hochzufrieden.