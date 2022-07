Action bitte: Auch Spiderman sorgt in Kürze für Unterhaltung im Disneyland Paris.

Die Disneyland Parks sind bekannt für ihre Attraktionen und Fahrgeschäfte vor allem rund um Mickey Maus und Donald Duck, auch in Paris. Nun wird die Anlage am Rande der französischen Hauptstadt um einen ganz neuen Themenbereich erweitert.

In dem neuen Parkabschnitt dreht sich alles um mehr als bärenstarke Superhelden wie Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel und Captain America. Der neue Marvel Avengers Campus im Disneyland wurde nun in Anwesenheit zahlreicher Gäste eröffnet. Für Besucher wird der Superhelden-Campus am 20. Juli freigegeben.Der Marvel Avengers Campus nimmt Besucher nach Angaben des Unternehmens dabei mit auf eine Reise in das Marvel Universum. Besucher spielen dabei als "Rekruten" eine aktive Rolle an der Seite ihrer Superhelden und gestalten mit ihnen ihre persönliche Heldenreise durch den Themenbereich. Dabei warten laut Disney zahlreiche Attraktionen und Animationen auf sie, wie das Hero Training Center, mit der Möglichkeit Spider-Man, Iron Man oder Captain Marvel live zu treffen.Zu den Attraktionen des neuen Bereichs zählt unter anderem das Spider-Man W.E.B. Adventure, bei dem Besucher, mit den Superkräften von Spider-Man ausgestattet, Abenteuer erleben. Hinzu kommt die Avengers Assemble Flight Force, eine neue Achterbahn, bei der sich Gäste zusammen mit Iron Man auf eine Hochgeschwindigkeitsmission durch den Weltraum begeben. Begleitet wird die Reise ins Marvel Universum durch die von Ideengeber Tony Stark entworfene künstliche Intelligenz F.R.I.D.A.Y., die die Rekruten im Avengers Campus willkommen heißt."Unsere Imagineers, die Teams der Marvel Studios und alle Beteiligten haben sich wirklich selbst übertroffen, um diesen actiongeladenen Avengers Campus nach Disneyland Paris zu bringen", erklärte Disney-CEO BobChapek während der Eröffnungsfeier.