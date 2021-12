Gettyimages

Die Corona-Zahlen erreichen in Dänemark aktuell immer wieder neue Höchststände. Deshalb will die Regierung in Kopenhagen nun auch die Einreiseregeln verschärfen.

Wer nach Dänemark reist, muss bald voraussichtlich auch unabhängig vom Impfstatus im Besitz eines vorab gemachten negativen Corona-Tests sein. Es soll jedoch Ausnahmen geben. Die dänische Regierung plant, dass auch bereits gegen Covid-19 geimpfte Personen b