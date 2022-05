Pixabay

Die Stadt Florenz zieht jährlich reiche Touristen aus Nicht-EU-Ländern an.

Dem Luxusmarken-Verband ECCIA zufolge wird der europäische Luxustourismus unterschätzt. Dadurch würden den Branchen für High-End-Produkte in der EU hunderte Milliarden an Einnahmen verloren gehen. Jetzt stellt der Verband Forderungen an Brüssel auf.#/