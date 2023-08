Ein Unwetter mit kräftigem Regen zog am Donnerstagabend vor allem über Bayern und Baden-Württemberg. In München wurde der S-Bahn-Verkehr eingestellt, in anderen Regionen mussten Bahnstrecken gesperrt werden. Am Bodensee wurde ein Campingplatz geräumt.

Nach schweren Unwettern ist in München der S-Bahn-Verkehr in der Nacht auf Freitag vorübergehend komplett eingestellt worden. In mehreren Re