Erfrischung gefällig? Auch der Eintritt in die Yas Waterworld ist in den Summer Pass von Abu Dhabi inkludiert.

Die Sommermonate zählen nicht unbedingt zu den Hauptreisezeiten für Abu Dhabi. Um Besucher anzuziehen, lockt das Golf-Emirat unter anderem mit dem Summer Pass – der gewährt vergünstigten oder gar kostenfreien Eintritt zu zahlreichen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten.

Der Abu Dhabi Summer Pass ist noch bis zum 31. August gültig und bietet Besuchern drei Tage lang Zugang zu drei Themenparks in Abu Dhabi – Warner Bros. World Abu Dhabi, Ferrari World Abu Dhabi und Yas Waterworld Abu Dhabi. Inhaber des Sommerpasses erhalten zudem einen Tag lang Eintritt in den berühmten Louvre Abu Dhabi, um dessen Ausstellungen mit Kunstwerken und Artefakten zu erkunden.Zusätzlich erhalten Pass-Inhaber Zugang zu 13 kulturellen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen in dem Emirat am Persischen Golf – darunter zum Kultur- und Museumszentrum Qasr Al Hosn mit dem gleichnamigen Fort, dem House of Artisans, dem Präsidentenpalst Qasr Al Watan, dem Al Ain Palace Museum sowie dem Al Jahili Fort. Außerdem sind Fahrten mit Abu Dhabi Bus sowie auf Yas Island mit dem Yas Island Express enthalten.Der Abu Dhabi Summer Pass kostet 599 Dirham (etwa 154 Euro) für Erwachsene, 499 Dirham (etwa 129 Euro) für Kinder ab drei Jahren. Für jüngere Kinder ist der Sommerpass kostenfrei.