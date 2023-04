Hollywood Sign Trust/RD Willis

Strahlender Jubilar: Auch nach 100 Jahren hat das Hollywood-Zeichen kein bisschen seiner Zugkraft für Los Angeles verloren.

Lieber nach San Francisco oder Los Angeles? Diese Frage nach dem besten Gateway und Städteziel stellt sich für viele Urlauber, die den Südwesten der USA erkunden wollen. Los Angeles arbeitet nun verstärkt daran, seine touristische Attraktivität weiter zu steigern.

Los Angeles schafft es aktuell häufig in die touristischen Schlagzeilen. Das liegt zum einen an einem zugkräftigen Jubiläum: Am 8. Deze