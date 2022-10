Imago/Michael Gstettenbauer

Das Konsumklima fällt nicht mehr weiter – trotz dem allgemein erwarteten Beginn einer Rezession. Der Einkaufsbummel – hier an der Modemeile an der Schadowstraße in Düsseldorf – ist wieder angesagt.

Nach mehreren Rekordtiefs in Folge hat sich die Stimmung der Verbraucher in Deutschland etwas stabilisiert.