Frank-Ulrich John

Klausurtagung des Dehoga Bayern auf Burg Colmberg mit Präsidentin Angela Inselkammer (erste Reihe, vierte von links). Mit im Bild: ADAC-Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck (erste Reihe, dritter von links) sowie Bayerntourismus-Marketing-Geschäftsführerin Barbara Radomski (zweite Reihe, zweite von links).

Am 8. Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt. Seit 2018 regiert dort eine Mehrheit aus CSU und Freien Wählern mit Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze. Nun legt der Vorstand des Dehoga Bayern seine Positionen und Forderungen zur Wahl vor.

Der Katalog umfasst die Themenbereiche Wettbewerbsfähigkeit erhalten, Flexibilität schaffen, Tourismus mit seinen Leistungsträgern nach