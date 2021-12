Das internationale Beraternetzwerk Realizing Progress will ein unkonventionelles Event-Format aufsetzen. Die einwöchige Veranstaltung will ohne feste Programmabläufe neue Impulse für eine Destination finden.

Die Premiere der Openweek Allgäu steht. Vom 28. Mai bis 4. Juni 2022 sollen 50 Teilnehmer nach Fischen im Allgäu kommen. Es geht um nichts Geringeres als Lebensräume, Standortentwicklung und Tourismus neu zu denken, so formuliert es Organisator Realizing Progress.Das internationale Beraternetz, das zuvor Tourismuszukunft hieß, verabschiedet sich damit nach 15 Jahren von seinem Tourismuscamp – und wendet sich einem neuen Format zu.Die Openweek will Lebensräume in ihrer Gesamtheit offen, anders und wegweisend zu denken. "Damit das gelingen kann, braucht es eine neue, kreative und vor allem unkonventionelle Art des Zusammenkommens", sagt Florian Bauhuber, Geschäftsführer von Realizing Progress. Statt fester Programmabläufe soll es viel Freiraum für individuelle Erfahrungen und den intensiven Austausch mit einem Lebensraum geben.Nach einer Auftaktveranstaltung des Openweek-Partners Allgäu GmbH und einem Orientierungstag geht's in die Woche mit einem ganztägigen Barcamp zur Zukunft von Lebensräumen. In den folgenden Tagen stehen individuelle Freizeitaktivitäten sowie eine Lernreise an. Darüber sollen die Teilnehmer das Allgäu ausgiebig kennenlernen. Es folgt unter anderem ein ganztägiger Hackathon zu den Herausforderungen der gastgebenden Region.Bauhuber ist überzeugt, dass die vielfältigen Perspektiven spannende Diskussionen zur Standortentwickung versprechen, die weit über die Belange des Tourismus hinausreichen."Lebensräume stehen im Spannungsfeld von Wertschöpfung und Wertschätzung für Mensch und Naturraum", erläutert Bauhuber. "Genau diese Themen werden bei der OpenWeek offen diskutiert, um mit dem Gastgeber, relevanten Akteuren aus der Region sowie den Teilnehmer gemeinsame Lösungen zu finden."Entsprechend verspricht sich Allgäu Marketing-Leiter Stefan Egenter "wertvolle Impulse für die zukunftsgerichtete und nachhaltige Weiterentwicklung des Allgäus als attraktive Region fürs Leben, Arbeiten und Urlauben".