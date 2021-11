Seit 7. September sind die kanadischen Grenzen wieder für deutsche Gäste geöffnet. Die Provinz Ontario hat nun eine Kampagne lanciert, die ein bisher wenig beachtetes Marktsegment anvisiert.

Destination Ontario will mit einer neu gestalteten Website und einer Social-Media-Kampagne Reisen aus dem deutschen Schwerpunktmarkt fördern, nachdem die Grenzen wieder geöffnet wurden. Die Kampagne "Discover Together" läuft seit 3. November bis Mitte Dezember 2021 und zielt auf das Tourismussegment Visiting Friends & Relatives (VFR) ab. Hierbei werden deutsche Auswanderer, die in Ontario leben, als Sprecher des Reiseziels in den Mittelpunkt gestellt.

"Discover Together" möchte die Herzen der Menschen berühren, heißt es dazu von der deutschen Repräsentanz Lieb Management. Die Kampagne wird über digitale und soziale Plattformen mit Content-Kooperationen in der Presse eingeführt, die den Verbraucher auf eine neue marktspezifische Website destinationontario.com/de leiten. Hier werden Aktivitäten, Attraktionen und Reiserouten vorgestellt.

Buchbare Packages von Veranstaltern

Für die nötige Conversion soll eine benutzerdefinierte Seite mit einer Liste buchbarer Veranstalter-Pakete sorgen. "Wir hoffen, dass diese Kampagne das Bewusstsein für die Destination erhöht und Buchungen bei unseren Tourismuspartnern generiert, die Ontario in dieser schwierigen Zeit treu geblieben sind", sag Debra Mansillo, Vice President Industry Relations & International Marketing bei Destination Ontario.

Ontario, nach Québec die zweitgrößte und mit 14,5 Mio. Einwohnern die bevölkerungsreichste Provinz und wirtschaftlicher Motor Kanadas, zählt durch das Gateway Toronto neben British Columbia die meisten Einreisen deutscher Gäste. Zu den Highlights gehören neben den Städtezielen Toronto und Ottawa die Niagarafälle, Begegnungen mit den Ureinwohnern (First Nations) sowie 113 Provinz- und Nationalparks wie dem Algonquin Park, die durch eine vielfältige Flora und Fauna beeindrucken.