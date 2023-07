In Südkalifornien haben am Sonntag tausende Hotelbeschäftigte ihre Arbeit niedergelegt.

Seit April laufende Verhandlungen zwischen einer Gewerkschaft und Dutzenden Hotels über bessere Löhne, Gesundheitsleistungen und Altersversorgung brachten bisher kein Ergebnis. Betroffen sind Beschäftigte in mehr als 60 Hotels und der Gastronomie, darunter Köche, Reinigungskräfte und Hotelpagen.Vor vielen Gebäuden, darunter Luxushotels inund, stellten sich Protestierende in roten T-Shirts auf. Sie schwenkten Schilder mit den Aufschriften "On Strike" und "En Huelga", also "Im Streik" auf Englisch und Spanisch.Die Gewerkschaft Unite Here Local 11 vertritt in Südkalifornien etwa 15.000 Beschäftigte. Viele von ihnen beklagen, dass sie wegen steigender Lebenshaltungskosten Zweitjobs annehmen müssten und sich Mietwohnungen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes nicht leisten könnten.Ein großes Hotel in Los Angeles mit mehr als 600 Arbeitern hatte am Donnerstag mit seinen Beschäftigten eine vorläufige Einigung erzielt und damit einen Streik verhindern können.