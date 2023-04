Der Kampf um Bürgerrechte in den USA ist ein brisantes Thema. Auch touristisch ist es hochinteressant: An Originalschauplätzen können Urlauber tief in die Geschichte eintauchen. Die jüngste Folge der Brand USA Road Trips bietet zudem Reiseberatern eine Gewinnchance.

Überblick und Detailwissen zugleich

Ein Text, zwei Fragen, 100 Euro

Auf einer Reise durch die Südstaaten stößt man immer wieder auf bedeutsame Orte der Bürgerrechtsbewegung. Die aktuelle Ausgabe derfasst diese zu einer spannenden Route durch fünf Bundesstaaten zusammen. Fazit: In der Region kommen nicht nur Musikfreunde, Genießer und Fans der Antebellum-Architektur auf ihre Kosten, sondern auch geschichtsinteressierte Urlauber.Die aktuelle Folge Die Bürgerrechtsbewegung in den Südstaaten ist ideal zur Einführung in diese ebenso komplexe wie sensible Thematik. Und sie liefert Inspiration und Information für Kunden, die die Reiseregion erkunden möchten: Neben der Routenführung durch Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi und Tennessee gibt es viele konkrete Tipps zu Museen, Gedenkstätten und Schauplätzen – und viele Hintergründe zum Thema.Überblick und Details, Inspiration und Information – diebieten jeweils beides. Von den Great Lakes zum Golf von Mexiko, vom Pazifik bis zum Atlantik: Die Bandbreite der touristischen Angebote in den USA ist kaum zu fassen – selbst wenn man sichwie hier "nur" auf Reisen ab den großen internationalen Flughäfen konzentriert.