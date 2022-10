USA mit Gourmetqualität: Oregon im Nordwesten des Landes bringt Spitzenweine hervor.

Weinstraßen für Genießer, die legendäre Route 66 und die große Tour auf den Spuren der Pilgerväter: Das sind die jüngsten Themen, die in der Reihe Brand USA Road Trips live gegangen sind. Auch in dieser Etappe gibt es wieder einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro zu gewinnen.

Die USA sind reich gesegnet mit berühmten Attraktionen und traumhaft für Mietwagentouren. Bilder hat da jeder zuhauf im Kopf und Wünsche sowieso: einmal auf der Route 66 cruisen oder im Planwagen durch den Wilden Westen touren, einmal den US-Basketballern zujubeln und in der Bronx ein Baseball-Spiel im Stadion der New York Yankees erleben, Bourbon trinken in Tennessee und in Kentucky beim Pferderennen wetten.

Doch wie lässt sich daraus eine Reise stricken? Ganz einfach: Die passenden Tourentipps für jedes Thema gibt es ganz kompakt gebündelt in der Reihe Brand USA Road Trips. Zwölf Folgen davon sind bisher schon live (siehe unten). Wer sie alle gelesen hat, wird garantiert zum Master of Road Trips.

Gut zu wissen: Für diese zweite Runde des Gewinnspiels genügt es, die jüngsten vier Folgen zu studieren; es sind die oberen in der Liste. Achtung: Teilnahmeschluss ist der 23. Oktober 2022. Danach beginnt dann schon die dritte Runde mit wieder neuer Gewinnchance.



