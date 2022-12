Elche gehören zu den tierischen Stars im hohen Norden der USA, hier im Alaska Wildlife Conservation Center in Anchorage.

Elche und Bären, Gletscher und Geysire – Natur mit Wow-Effekt versprechen die beiden neuen Episoden der Brand USA Road Trips. Diesmal geht es ins eisige Alaska und zu den geologischen Wunderwerken im Nordwesten. Wer das kleine Quiz besteht, gewinnt mit Glück einen 100-Euro-Shopping-Gutschein.

Klar, den Yellowstone-Nationalpark kennt jeder. Doch wie sieht es mit Craters of the Moon aus, mit Grand Teton oder Hagerman Fossil Beds? Sie machen den Road Movie für Naturfans erst so richtig rund und lassen sich alle in fünf Tagen miteinander kombinieren. Genau wie die Alaska-Highlights, die unter der Überschrift "Berge, Gletscher und Nationalparks" ihren Auftritt haben.



Brand USA Road Trips

Brand USA Road Trips

Die Reiheist damit schon auf nunmehr 20 Folgen herangewachsen (siehe unten). Sie liefert üppiges Beratungs-Know-how kompakt gebündelt und weist den sicheren Weg zu Rundreisen der unvergesslichen Art.Für Etappe 6 genügt es, die beiden neuesten Folgen derzu lesen: "Berge, Gletscher und Nationalparks" und "Geologische Wunderwerke" – viel Spaß mit grandioser Natur und viel Glück beim Gewinnen!Wichtig: Teilnahmeschluss ist der. Danach geht es weiter mit Runde 7 inklusive neuer Gewinnchance.