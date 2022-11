Typisch Neuengland: romantische Spots wie Woodstock.

Mit New England und den Great Lakes nehmen die Brand USA Road Trips Kurs auf zwei neue unwiderstehliche Destinationen. Und wieder verlost die Glücksfee unter den Lesern, die alle drei Gewinnspielfragen meistern, einen Shopping-Gutschein über 100 Euro.

Berge oder Küste? Natur oder Kultur? Action oder Ausspannen? Je nach persönlicher Vorliebe kann die Tour durch Neuengland ganz unterschiedlich ausfallen. Damit beschäftigt sich bei den Brand USA Road Trips die neue Folge "Zauberhaftes New England". Die Nummer zwei in dieser Runde, "Am Ufer der Großen Seen" liefert das kompakte Beratungs-Know-how für eine Rundreise zu den fünf berühmten Seen im Norden der USA.

Nach dem Thema Inselhüpfen mit Spot auf Hawaii, Puerto Rico und den US Virgin Islands sowie all den anderen Urlaubsthemen für die perfekte Rundreise sind mit Neuengland und den Great Lakes mal wieder zwei echte Klassiker am Start. Die Reihe Brand USA Road Trips ist damit auf 16 Folgen herangewachsen (siehe unten) und besticht mit üppigem Counter-Know-how für unvergessliche Rundreisen durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

So klappt’s mit dem Gewinnspiel: Für diese vierte Etappe genügt es, die beiden neuesten Folgen – New England und Great Lakes – der Brand USA Road Trips zu lesen (siehe unten). Achtung: Teilnahmeschluss ist der 20. November 2022. Danach beginnt schon Runde fünf mit wieder einer neuen Gewinnchance.

