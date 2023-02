Nicht nur Glamour-Shows und Glücksspiel: Las Vegas wartet auch mit "handgemachter" Live-Musik auf – hier auf der 3rd Street Stage.

Nach Kino und Kulissen geht's nun um Bühnen und Bars: Nach Filmschauplätzen verrät die neue Folge der Brand USA Road Trips, wo an der Pazifikküste Musikfans die besten Venues, Festivals und Plattenläden finden. Expis können erneut 100 Euro gewinnen.

Ob Surf-Sound oder Westcoast-Rock, Jazz oder Klassik: Die Pazifikküste der USA ist ein wahres Dorado für Musikfans aller Genres. Dass in Seattle die Wiege des Grunge-Rock stand und Portland eine lebhafte Indie-Szene hat, ist hinlänglich bekannt. Aber wann und wohin reist man am besten an der Westküste? Wo kehrt man ein? Wann finden die coolen Festivals statt? Zahlreiche Antworten für Musikfans liefert die neue Ausgabe der Brand USA Road Trips.

Überblick und Detailwissen zugleich

Ein Text, zwei Fragen, 100 Euro

Die aktuelle Folge Music Trails: Die Pazifikküste bietet zum einen den großen Überblick über die mehr als 3000 Kilometer lange musikalische Reise durch den Westen der USA. Zum anderen gibt es in den einzelnen Städten konkrete Tipps, wo genau Musikliebhaber fündig werden.Überblick und Detailinfos – diese Balance gelingt allen. Von Alaska bis Neuengland, von den Great Lakes bis Florida: Die touristischen Angebote in den USA sind schier unerschöpflich – selbst wenn man sich dabei "nur" auf die großen touristischen Gateways konzentriert.Für alle Reiseprofis gibt es zudem wie immer eine Gewinnchance: einfach die neue Ausgabe derlesen, zwei kurze Fragen beantworten und damit die Chance auf den 100-Euro-Gutschein sichern!Wichtig: Teilnahmeschluss ist der. Danach geht es weiter mit der nächsten Runde, in der es musikalisch durch die Südstaaten geht – und mit der nächsten Chance auf 100 Euro.