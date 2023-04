Der höchste aktive Vulkan und der tiefste See der USA. Regenwald und Weinberge. Zahlreiche Kleinstädte und zwei Metropolen. Die faszinierenden Gegensätze der Region Pacific Northwest erschließt eine neue Route der Brand USA Road Trips – Gewinnchance inklusive.

Brand USA Road Trips

Überblick und Detailwissen zugleich

Brand USA Road Trips

Ein Text, zwei Fragen, 100 Euro

Der Pazifische Nordwesten gehört nicht umsonst zu den Favoriten vieler Nordamerika-Touristiker: Die aktuelle Route derverrät, warum. Denn neben Musik-Fans und Weinliebhabern – die auf zwei anderen Routen auf ihre Kosten kommen – spricht die Region an der nördlichen Pazifikküste der USA alle Natur- und Aktivurlauber an.Die aktuelle Folge Von Vulkangipfeln zu glitzernden Ufern ist ideal zur Inspiration und Information von Kunden, die die Reiseregion erkunden möchten: Neben der Routenführung, die den großen Überblick für die Reise durch Oregon und Washington State bietet, gibt es viele konkrete Tipps – auch und gerade zu den beiden Großstädten Portland und Seattle, die weitaus mehr als nur Gateways für diese Route sind.Überblick und Details, Inspiration und Information – diebieten jeweils beides. Von Alaska bis Puerto Rico, von Hawaii bis Maine: Die Bandbreite der touristischen Angebote in den USA ist kaum zu fassen – selbst wenn man sich dabei "nur" auf Reisen ab den großen internationalen Flughäfen konzentriert.Für alle Reiseprofis gibt es auch diesmal wieder eine Gewinnchance: schnell die neue Folge der Brand USA Road Trips lesen, zwei einfache Multiple-Choice-Fragen beantworten und damit die Chance auf den 100-Euro-Gutschein wahren!Wichtig: Teilnahmeschluss ist der. Danach geht es weiter mit der nächsten Runde, in der es um ein topaktuelles Thema geht. Um was, wird noch nicht verraten – aber natürlich gibt es wieder 100 Euro zu gewinnen.