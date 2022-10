Hawaii für Kenner: Stand-up Paddling auf dem Wailua River auf Kauai.

Das Glücksrad dreht sich wieder. Auch mit dieser Etappe der Reihe Brand USA Road Trips gibt es wieder einen Shopping-Gutschein im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Diesmal geht es nach Hawaii, Puerto Rico und auf die US Virgin Islands.

Aloha und willkommen zum Island Hopping! In den beiden neuen Folgen der Reihe Brand USA Road Trips begeben wir uns auf die Inseln von Hawaii, nach Puerto Rico und zu den US Virgin Islands mit ihrem Robinson-Flair kombiniert mit bewährter US-Qualität. Eine würdige Ergänzung zu all den Reisethemen der bereits veröffentlichten Folgen – von den Weinstraßen über die Route 66 und den Oregon Trail mit seinem Wildwest-Charme bis zu den Music Trails, den berühmten Städten der Ostküste und den Bayous im Süden der USA.



Wie sich diese schillernden Highlights zu einer Reise verknüpfen lassen? Ganz einfach: Die passenden Tourentipps zu jedem Thema liefert die Reihe Brand USA Road Trips, die weiter wächst und gedeiht. 14 Folgen davon sind bisher schon live (siehe unten). Wer sie alle gelesen hat, wird garantiert zum Master of Road Trips.

Tipp: Für diese dritte Runde des Gewinnspiels genügt es, die jüngsten vier Folgen zu studieren; es sind die oberen in der Liste unten. Achtung: Teilnahmeschluss ist der 6. November 2022! Danach beginnt dann schon Runde vier mit wieder einer neuen Gewinnchance.



Mehr dazu