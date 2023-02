Eines der vielen Wahrzeichen von New York – und Drehort vieler Filme: die Brooklyn Bridge.

Auch diese Folge der Brand USA Road Trips fällt aus dem Rahmen: Statt einer einzigen Route gibt es eine Kombination aus Inlandsflug und Mietwagentour, die die vier wichtigsten Filmschauplätze verbindet. Da ist Insiderwissen gefragt – und die Chance auf 1000 Euro Gewinn groß.

Überall in den USA begegnen einem bekannte Drehorte aus Filmen und Serien auf Schritt und Tritt. Doch wer gezielt den Spuren seiner "Helden" folgen möchte, benötigt viele Detailinformationen – und da kommen einmal mehr die Brand USA Road Trips ins Spiel.

Vier Städte, unzählige Locations

Ein Text, zwei Fragen, 100 Euro

Die aktuelle Folge stellt vier Städte und ihre Umgebung in den Vordergrund: Las Vegas, Los Angeles, New York und Palm Springs haben mehr als genug Anziehungspunkte für Filmfreaks – da kommt ein kleiner Reiseführer gerade recht. Denn die Vielfalt der USA ist ihr großer Trumpf – aber auch eine große Herausforderung für Urlauber, die gezielt etwas suchen.Von Alaska bis Neuengland, von den Great Lakes bis Florida: Die touristischen Angebote in den USA sind schier unerschöpflich – selbst wenn man sich dabei "nur" auf die großen touristischen Gateways konzentriert. Orientierung und Detailinformationen bietet dazu die jüngste Folge derFür alle Reiseprofis gibt es zudem wie immer eine attraktive Gewinnchance: einfach Die USA wie im Kino erleben lesen, zwei kurze Fragen beantworten und damit die Chance auf den 100-Euro-Gutschein sichern!Wichtig: Teilnahmeschluss ist der. Danach geht es weiter mit der nächsten Runde – und mit der nächsten Chance auf 100 Euro.