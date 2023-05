Der Beiname Sunshine State sagt alles: Eine Florida-Reise verspricht Sonnenschein und Urlaubsfreude. Wer seinen USA-Kunden mehr als nur Sun & Beach verkaufen möchte, ist mit der jüngsten Folge der Brand USA Road Trips gut bedient – Gewinnchance inklusive.

Bestseller und Insider-Tipps

Ein Text, zwei Fragen, 100 Euro

Morikami, Wakodahatchee, Ocala: Kennen Sie schon? Okay, dann brauchen Sie die aktuelle Folge dernicht ausführlich zu studieren. Sie sind auch mit Cocoa Beach und Delray Beach vertraut? Chapeau – Sie sind offenbar ein echter Florida-Profi!Vielleicht möchten Sie Ihre Kunden aber an Ihrem Florida-Wissen teilhaben lassen? Die aktuelle Folge Sonne, Spaß und Fantasie in Florida bietet dazu Gelegenheit – sie vereint Information und Inspiration zu Klassikern wie Miami, Orlando und Key West mit Tipps zu weniger bekannten Orten im Sunshine State zu einer spannenden Rundreise.Bestseller und Geheimtipps, Hintergründe und Detailwissen – diese Kombination zeichnet generell dieaus. Von Alaska bis Puerto Rico, von Hawaii bis Cape Cod: Die geografische Bandbreite der touristischen Angebote in den USA ist ebenso kaum zu fassen wie das Themenspektrum t.Für alle Reiseprofis gibt es auch diesmal wieder eine Gewinnchance: einen Blick in die neue Folge derwerfen, zwei einfache Multiple-Choice-Fragen beantworten und damit die Chance auf den 100-Euro-Gutschein wahren!Wichtig: Teilnahmeschluss ist der. Danach geht es weiter mit der vorerst letzten Runde – so viel sei verraten: Das Thema wird Sie zum Mitsingen verleiten … Und natürlich gibt es noch einmal 100 Euro zu gewinnen.