Brand USA

Live-Musik in Alabama: Gip's Place in Bessemer in der Nähe von Birmingham ist einer der ältesten noch erhaltenen authentischen Juke Joints.

Wer dem Music Trail von Dallas nach Charleston einmal quer durch den Süden der USA folgt, den erwartet ein faszinierender Musik-Mix von Country bis Hip-Hop. Und natürlich bietet die neue Folge der Brand USA Road Trips Reiseprofis wieder die Chance, 100 Euro zu gewinnen.