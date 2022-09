Musik ist ein Lieblingsthema für USA-Besucher und spielt auch bei der Reihe Brand USA Road Trips eine wichtige Rolle.

Music Trails und Wilder Westen, legendäre Sportstadien und die Top-Städte der Ostküste: Die Reihe Brand USA Road Trips bringt üppiges Counter-Know-how aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wen jetzt das USA-Fieber gepackt hat, der kann einen Shopping-Gutschein im Wert vom 100 Euro gewinnen.

Die USA sind riesig und prall gefüllt mit berühmten Attraktionen. Bilder hat da jeder zuhauf im Kopf und Wünsche sowieso: einmal im Planwagen durch den Wilden Westen fahren und Wildpferde in freier Wildbahn bewundern, ein Baseball-Spiel erleben und in der Bronx im Stadion der New York Yankees stehen, Bourbon trinken in Tennessee und in Kentucky beim Pferderennen wetten.

Doch wie lässt sich daraus eine Reise stricken? Ganz einfach: Die passenden Tourentipps für jedes Thema gibt es ganz kompakt gebündelt in der Reihe Brand USA Road Trips. Acht Folgen davon sind bisher schon live (siehe unten). Wer sie alle gelesen hat, wird die drei Fragen dieser ersten Runde unseres Gewinnspiel sicher mit Bravour meistern. Achtung: Teilnahmeschluss ist der 9. Oktober 2022. Danach beginnt dann schon die zweite Runde – mit neuer Gewinnchance!



