Explore Georgia

Golfdestination am See: Mark Jaronski, Deputy Commissioner Tourism in Georgia, am Lake Oconee auf halbem Weg zwischen Atlanta und Augusta.

Manche US-Destinationen melden für die beiden Pandemiejahre einen Besucher-Boom aus dem Inland. Gilt das auch für ein Sekundärziel wie Georgia? Tourismuschef Mark Jaronski zieht Bilanz und verrät, warum er zuversichtlich für den Neustart im Incoming i