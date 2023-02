Buffalo CVB

Noch zehn Minuten bis Buffalo: Die Stadt am Eriesee, bekannt durch das Gedicht "John Maynard" von Theodor Fontane, ist neu im Verbund Great Lakes USA verteten.

Great Lakes USA gehört neben Discover New England, The Great American West und Travel South zu den etablierten regionalen Kooperationen im internationalen Tourismusmarketing der USA. Nun gibt es zwei namhafte Neuzugänge in dem Destinationsverbund.

Die Tourismusallianz rund um die fünf Großen Seen ist im internationalen Tourismusgeschäft seit Jahrzehnten eine feste Größ