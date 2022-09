DDC + FVW Medien/HMJ

Noch eine Baustelle: Das National Museum of Women in the Arts soll in einem Jahr frisch modernisiert ein Comeback feiern, berichtete Washingtons Tourismuschef Elliott Ferguson beim Marketing Outlook Meeting 2022.

Destination DC will Vertrieb und Marketing forcieren, um bald wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Die Marketing-Organisation der US-Hauptstadt hat dabei vor allem Auslandsgäste und Geschäftsreisende im Blick – und baut auf eine verbesserte Infrastruktur.#