Nachdem der Zugverkehr in Peru eingestellt wurde, bleibt es still an der sonst so überlaufenen Inka-Stätte Machu Picchu.

Aufgrund der anhaltenden Unruhen in Peru müssen sich Reisende weiterhin auf massive Einschränkungen einstellen. Der Zugverkehr zum Machu Picchu und in andere Städte wurde bis auf Weiteres ausgesetzt. Das sollte außerdem bei Reisen in die Andenregion beachtet werden.

