Die Kathedrale La Seu auf Mallorca kann von Touristen nun wieder frei besucht werden – nur innen muss noch eine Maske getragen werden.

Mallorca hebt die meisten der noch geltenden Corona-Einschränkungen auf. Dies solle für alle Balearen-Inseln bereits mit der Veröffentlichung im Amtsblatt an diesem Dienstag gelten. Das teilte die Regionalregierung am Montag mit. Nur die weiterhin in ganz S