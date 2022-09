Begehrte Schifffahrtsstraße: der Panama-Kanal.

Alle durch Covid-19 bedingten Einreisebeschränkungen wurden von dem kleinen mittelamerikanischen Staat mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Auch die Weiterreise nach Costa Rica auf dem Landweg ist wieder möglich, teilt die Regierung von Panama mit. Ausdrücklich verweist sie jedoch auf die Ein- und Durchreisebestimmungen anderer Länder, insbesondere im Zusammenhang mit Corona, da es am Flughafen von Panama City wiederholt zu Rückweisungen von Durchreisenden wegen fehlender Impf- oder Testnachweise kam.Die panamaischen Behörden bringen zurückgewiesene Flugreisende in einem wenig komfortablen Wartebereich unter, bis eine alternative Ausreisemöglichkeit gefunden wird.Panama hat insgesamt den pandemiebedingten Ausnahmezustand beendet und alle Abstandsregelungen sowie Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben. Maskenpflicht besteht allerdings weiterhin im öffentlichen Personenverkehr, in Gesundheitseinrichtungen und für Personen, die mit Lebensmitteln arbeiten. Verstöße können mit Geldstrafen geahndet werden.