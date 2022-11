Getty Images

Sharm el Sheikh: Urlaubsort und für 13 Tage Gastgeber einer Marathon-Konferenz.

Ägypten richtet die 27. UN-Weltklimakonferenz "Conference of Parties on Climate Change", kurz COP 27, in Sharm el Sheik aus und will als Reiseland von der internationalen Aufmerksamkeit profitieren. Zunächst aber muss mit Behinderungen im Reiseverkehr gerechnet werden.

