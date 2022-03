Martin_Elsen/SPO

Der Sandstrand von St. Peter-Ording zählt seit 2009 zum Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer.

Das Heilbad an der Nordsee verpflichtet sich zu einem Programm global gültiger Nachhaltigkeitsziele. Drei konkrete Projekte stehen am Anfang. Jetzt hat die Gemeindevertretung einstimmig die Teilnahme an dem Projekt "Global Nachhaltige Kommune" beschlossen. Es basiert