Die Seychellen zählen zu den Top-Zielen im Indischen Ozean.

Die Seychellen legen sich ein neues Logo zu. Es übernimmt die Gestaltungselemente der bisherigen Marke und rückt von der bisherigen strengen Typo ab.

Im Grunde genommen hat sich das Logo der Seychellen seit dem Start der Marke 2006 nicht grundlegend geändert.



Tourism Seychelles

Das neue Logo der Seychellen.

Tourism Seychelles

Das bisherige Logo.

Auch jetzt legte das Team um Bernadette Willemin, Chef für das Destinationsmarketing bei Tourism Seychelles, Wert auf einen hohen Wiedererkennungswert. Gleichzeitig war es erforderlich, das Logo in Gestaltung und Schriftform den Anforderungen des digitalen Marketings und der Wahrnehmung in der digitalen Welt anzupassen.Herausgekommen ist ein Logo, das an dem stilisierten "Freiheitsvogel" in den Nationalfarben festhält, aber eine deutlich verspieltere Schriftform als bislang wählt. Es bleibt beim Slogan "the Seychelles islands - Another world".