Pixabay

Die österreichische Stadt Hallstatt.

Die idyllische Stadt im österreichischen Salzkammergut zählt nur 750 Einwohner, doch in der Hochsaison strömen bis zu 10.000 Touristen in die Stadt. Damit soll jetzt Schluss sein, fordert eine Bürgerinitiative.

Einheimische in der österreichischen Stadt Hallstatt haben am 27. August an einer Protestaktion gegen den Massentourismus teilgenommen. Dabei wur