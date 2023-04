Der frühere Präsident des Hotelverbands der Region Antalya leitet nun den türkischen Hotelverband Türofed. Sein Vorgänger geht in die Politik und kandidiert für die Oppositionspartei CHP.

Der Vorstand des türkischen Hotelverbands Türofed hat Erkan Yağcı zu seinem neuen Präsidenten ernannt, nachdem Sururi Çorabatır für die sozialdemokratische Partei CHP für den Bezirk Antalya kandidiert. In der Türkei finden am 14. Mai Parlamentswahlen statt.Yağcı, Jahrgang 1979, führte bis Ende 2022 den einflussreichen Verband Aktob, der die Hotels der Region Antalya vereint. Sein Nachfolger bei Aktob wurde Kaan Kaşif Kavaloğlu, Chef der Hotelgruppe Limak. Yağci ist Chef der Concorde Hotels.Erkan Yağcı studierte in der Türkei und in Boston und promovierte in der Türkei mit einer Arbeit über Hotelmanagement. Bereits zuvor stellte Aktob Präsidenten des gesamttürkischen Hotelverbands, darunter neben Çorabatı Ahmet Barut und Osman Ayik.