Das türkische Dorf Birgi hat es in die von der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) zusammengestellte Liste der "Besten Tourismusdörfer 2022" geschafft.

Was zeichnet Birgi aus?

Das Dorf Birgi aus der Vogelperspektive.

Über die Auszeichnung Die Auszeichnung "Bestes Tourismusdorf" wird an ländliche Reiseziele vergeben, die den Tourismus als Motor für die Entwicklung und als Chance für neue Geschäftsfelder und Einkommen begreifen und gleichzeitig gemeinschaftsbezogene Werte und Produkte bewahren und fördern, alles im Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung.

Die Liste für 2022 umfasste 32 Reiseziele in achtzehn Ländern weltweit. Das Dorf Birgi in der Region Izmir wurde aufgrund seines Engagements für Innovation und Nachhaltigkeit sowie seiner Architektur und seiner immateriellen kulturellen Werte in diese Liste aufgenommen.Das Dorf verfügt über baumbeschattete Kopfsteinpflasterstraßen und traditionelle Häuser und historische Strukturen aus dem 12. Jahrhundert. Es liegt sieben Kilometer von der Stadt Ödemiş in der Provinz Izmir entfernt. Aufgrund der geographischen Nähe zu Ephesus, einem UNESCO-Weltkulturerbe, sowie zu Şirince, das für seine Obstweine berühmt ist, und zu Ferienorten wie Çeşme, Alaçatı und Seferihisar bieten sich schöne Möglichkeiten für eine Rundreise an.Unter der Herrschaft der Phryger, Lydier und Perser war Birgi Teil des Königreichs Pergamon und des römischen beziehungsweise byzantinischen Reichs. Während der Zeit der anatolischen Fürstentümer war das Dorf die Hauptstadt des türkischen Fürstentums Aydınoğulları. Im Jahr 1426 kam Birgi unter osmanische Herrschaft und blieb bis ins 17. Jahrhundert ein Verwaltungs- und Kulturzentrum.Zwei weitere türkische Dörfer, die zuvor mit demselben Titel ausgezeichnet wurden, sind Taraklı in Sakarya und Mustafa in Nevşehir.