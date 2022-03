Imago / NurPhoto

Ungewöhnlich starker Schneefall in Istanbul und weiteren Teilen der Türkei sorgt für massive Behinderungen.

Starker Schneefall hat in der Türkei Teile des Verkehrs und des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Für den heutigen Freitag sagten bereits Pegasus und Turkish Airlines mehrere Hundert Verbindungen von den beiden Flughäfen in Istanbul ab. Auch am Samstag s