Getty Images

Side in der Region Antalya gehört zu den beliebtesten Urlaubsorten an der Türkischen Riviera. Im Vordergrund: das Amphitheater am Rande der Altstadt.

Die Türkei hat eine starke Sommersaison hinter sich – auch dank des deutschen Marktes. Doch Badeurlaub allein reicht künftig nicht mehr, meinen Türkei-Spezialisten.

Die Türkei hat eine starke Sommersaison hinter sich – auch dank des deutschen Marktes. Doch Badeurlaub allein reicht künftig nicht mehr, meinen Türkei-Spezialisten. Die Türkei gehört seit Langem zu den wichtigsten Urlaubszielen der Deutschen