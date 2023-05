USGS

Das Frühwarnsystem der USA hat für Kaledonien eine Tsunami-Warnung ausgegeben.

In der Nähe der Inselgruppe Neukaledonien in der Südsee hat es ein heftiges Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke am Freitag auf 7,7.

Das Frühwarnsystem in den USA gab zunächst eine Tsunami-Warnung aus – unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi.