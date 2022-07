Screenshot via Youtube

Die Treibstoffkrise auf Sri Lanka spitzt sich zu. Wer tanken will, muss lange warten.

Die Insel im Indischen Ozean steckt in einer verheerenden Finanz- und Wirtschaftskrise. Es fehlt an allem. Ein Urlaub ist nach Ansicht von Fit Reisen dennoch möglich. Die Treibstoffknappheit in Sri Lanka wird immer dramatischer. Medienberichten zufolge bezifferte der